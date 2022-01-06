Seyir halindeki halk otobüsünün motoru yandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 370 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.