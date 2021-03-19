Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, E.M'nin kullandığı 38 VU 529 plakalı otomobil ile Z.K'nin kontrolündeki 38 P 0220 plakalı servis minibüsü, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Doğu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin