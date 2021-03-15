Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirildi
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Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirildi

15.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:42
Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Depolarda yapılan aramada, metamfetamin imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve M.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Operasyonlarda, eğitimli köpekler "Athena" ve "Jack"in de kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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