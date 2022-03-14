Kayseri'de sendikalardan 14 Mart Tıp Bayramı açıklaması

KAYSERİ (AA) - Türk Sağlık-Sen, Tabip-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ile Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri adına açıklamayı yapan Şube Başkanı Kamil Ünal, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının her şartta vatanı için fedakarlıkta bulunmaktan asla çekinmediklerini, bundan sonra da asla çekinmeyeceklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının kronik bir hale geldiğini belirten Ünal, sağlıkçıların aşırı iş yükü, şiddet, mobbing, ayrımcılık ve haksızlıklar sonucu tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Sağlık camiasının geleceğinin karamsarlığa itilmemesi gerektiğini vurgulayan Ünal, "Bizim beklentimiz maaşa zam şeklinde tek bir ödeme ile kayıpların telafi edilmesidir. Sağlıkta şiddette ağır cezalar hayata geçmeli, istisnasız tutuklu yargılama getirilmelidir." dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimlik önünde de Tabip-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ile Hekimsen üyeleri açıklama yaptı.

Tabip-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İl Temsilcisi Mustafa Orhan Duyar, "Ülkemizde sağlık alanında birçok alt yapı ve sağlık teknolojileri yatırımı yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada ise nitelikli hekimlerimiz ve iyi bir altyapımız olmasına rağmen sistem verimsiz çalışıyor." diye konuştu.

Hekimsen üyesi doktor Hale Keskin de sağlık çalışanlarının her geçen gün özlük haklarının elinden alındığını iddia ederek, sistemdeki sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.