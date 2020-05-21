Kayseri'de sehpadan düşen inşaat işçisi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi çıktığı sehpadan düşerek yaralandı.
21.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:50
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi çıktığı sehpadan düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cami Caddesinde bulunan bir inşaata çalışan M.B. (39), çıktığı sehpadan düşerek başından yaralandı.
İşçiyi yerde gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA