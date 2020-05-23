Kayseri'de şehit yakınları kabirleri ziyaret etti
Kayseri'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaretlerinde hüzünlü anlar yaşadı.
23.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:30
Kayseri'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaretlerinde hüzünlü anlar yaşadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarından bazıları, Kayseri Kartal Şehitliği'ne geldi.
Mezarların çevresini temizleyen şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Çiçeklerle donattıkları mezarların başında göz yaşlarına hakim olamayan şehit yakınları, her bayram öncesinde olduğu gibi arife günlerini şehitleriyle birlikte geçirdi.
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Kaynak: AA