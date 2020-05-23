KAYSERİ'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti
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KAYSERİ'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti

Kayseri'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret ettiKAYSERİ'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek dua etti.

23.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:33

Kayseri'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti

KAYSERİ'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Kayseri'de şehit aileleri, arife günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Kartal Şehitliği'ne geldi. Şehit aileleri, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. İl Müftülüğü tarafından şehitlikte görevlendirilen imamlar da şehit ailelerinin ziyaretlerine eşlik ederek Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

KAYSERİ'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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