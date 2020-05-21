Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
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Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği

KAYSERİ'de, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), vatandaşları tedirgin etti.

Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
21.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:09

KAYSERİ'de, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), vatandaşları tedirgin etti.

Kayseri'de havaların ısınması ile birlikte, Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, tedirginlik yarattı. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu. Vatandaşlar, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle önlem alınmasını istedi. Bölge sakinleri, bu tür örümceklerin yaz aylarında bölgede sıklıkla görüldüğünü ifade etti.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ

Sarıkız örümceği ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Dünya üzerinde ise yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız örümceği türlerinin hemen hemen hepsi et ile beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebilir. Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümceği, avlarını dişleri ile ovuşturdukları için ısırıldığını fark edemezler. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eder. Saatte 1,5 kilo metre kat edebilir ve 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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