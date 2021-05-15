Kayseri'de şampiyonluk kutlamalarına izin verilmeyecek

Süper Lig'de son maçların ardından şampiyonluğa ulaşacak takım taraftarlarının kutlamalarına Kayseri'de izin verilmeyeceği bildirildi.

Süper Lig'de son maçların ardından şampiyonluğa ulaşacak takım taraftarlarının kutlamalarına Kayseri'de izin verilmeyeceği bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şampiyonluk kutlamalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Şampiyonluk kutlamalarına izin verilmeyecektir. Bu amaçla sokak kısıtlamasını ihlal edenlere gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için dikkatli olmaları, kurallara uymaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün