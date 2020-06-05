Kayseri'de salgın sonrası ikinci kez cuma namazı kılındı
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ikinci cuma namazı, vatandaşlar tarafından belirlenen kurallara uyularak kılındı.
05.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:09
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ikinci cuma namazı, vatandaşlar tarafından belirlenen kurallara uyularak kılındı.
Kayseri Valiliğince belirlenen 685 cami, cami avlusu, otopark ve meydanları dolduran vatandaşlar, salgın sürecinde ikinci kez cuma namazı kılmanın huzurunu yaşadı.
Vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.
Kadir Has Stadyumu açık otoparkta seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.
Kaynak: AA