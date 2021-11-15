Kayseri'de saldırıya uğrayan aile hekimi yaşadıklarını anlattı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, istediği ilacı yazmadığı için Halil Ö. tarafından darbedilen aile hekimi Celal Naci Gökçınar, "Karşıda eşim oturuyordu. Eşime bir şey olmasın diye arada ona sarıldım ve yumruk yedim" dedi.

Olay, 12 Kasım Cuma günü, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Ö., aile hekimi Celal Naci Gökçınar'dan istediği ilacı yazmasını talep etti. Gökçınar, Halil Ö.'nün isteğini reddedince tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Halil Ö., aile hekimini darbetti. Kavgayı sağlık çalışanlarıyla halk ayırdı. Gökçınar'ın vücudunun bazı kısımlarında morluklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aile hekimi Gökçınar, Halil Ö.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Halil Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık çalışanlarına güvenilmesi gerektiğini söyleyen Gökçınar, "İnsanlar bilgi birikimimize güvensin. Biz sadece insanları değil, canlıları seven kişileriz. Bizim amacımız insanlara yardım etmek, onlara zarar vermek değil. Verdiğimiz kararlarda hep onların iyiliğini düşünüyoruz, farkında olmadıkları şeyleri de düşünerek iyiliklerini düşünüyoruz. Yaptığımız her şey onların iyiliği için" dedi.