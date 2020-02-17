Kayseri'de sakatatçıların kavgası: 1 yaralı
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Kayseri'de sakatatçıların kavgası: 1 yaralı

KAYSERİ'de sakatat dükkanında çalışan M.K. (15) tartıştığı komşu iş yeri sahibi İbrahim T.'yi (40) bıçaklayarak yaraladı.

17.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:25
Kayseri'de sakatatçıların kavgası: 1 yaralı

KAYSERİ'de sakatat dükkanında çalışan M.K. (15) tartıştığı komşu iş yeri sahibi İbrahim T.'yi (40) bıçaklayarak yaraladı.

ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Sakatatçılar Çarşısı'nda sakatat dükkanında çalışan M.K. komşu sakatat dükkanı sahibi İbrahim Y. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda M.K., İbrahim T.'yi bıçakladı. Sağ bacağından yaralanan İbrahim T., çağrılan ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan M.K. ise daha sonra polise teslim oldu.


Kaynak: DHA
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