Kayseri'de saka kuşu avlayan 2 kişiye 14 bin 818 lira ceza
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Kayseri'de saka kuşu avlayan 2 kişiye 14 bin 818 lira ceza

07.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:20
Kayseri'de saka kuşu avlayan 2 kişiye 14 bin 818 lira ceza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saka kuşu avlayan 2 kişiye 14 bin 818 lira ceza uygulandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saka kuşu avlayan 2 kişiye 14 bin 818 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Boyacı Mahallesi civarındaki kontrollerinde yasa dışı avlandıkları tespit edilen 2 kişiye, 8 bin 118 lira idari yaptırım, 6 bin 700 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 14 bin 818 lira ceza verildi.

Avda kullanılan 2 tel kafes, kuş yakalama ağı, 7 mühre saka kuşu, ses cihazı ve kabloya el konuldu.

Veteriner hekimin sağlık kontrolünden geçirdiği saka kuşları, doğaya salındı, kafes, ağ ve kablolar ise imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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