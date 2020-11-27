Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
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Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza

27.11.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:43
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza

KAYSERİ'de, sağlıksız koşullarda uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin 754 TL para cezası kesilerek, faaliyetleri sonlandırıldı.

KAYSERİ'de, sağlıksız koşullarda uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin 754 TL para cezası kesilerek, faaliyetleri sonlandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde bulunan bir işletmenin uygunsuz koşullarda peynir üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda işletmeye polis ekipleriyle operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir ürettiği tespit edildi. Operasyonda insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen 3 ton süt imha edildi. İşletmeye 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL para cezası kesilerek, faaliyetleri durduruldu.  

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Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza
Kayseri'de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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