Kayseri'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Hoşça ve Yüzevler mahallelerinde iki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 373,5 litre kaçak içki, 10 litre içki mayası, sahte bandrollü 46 boş şişe, farklı ebatlarda sahte içki dolu 44 şişe ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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