Kayseri'de sahte içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de sahte içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi

Kayseri'de sahte içki operasyonu: 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilo etil alkol ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilo etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiye bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocasinan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise bin 34 şişede toplam 2 ton 68 kilogram etil alkol ve 172 içki aroma kiti ile bir miktar satışa hazır vaziyette sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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