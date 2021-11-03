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Kayseri'de sahte içki operasyonu

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de sahte içki operasyonu

Kayseri'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapıldığını belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 278 şişe içki, şişelere doldurulmaya hazır 65 litre içki, 280 sahte bandrol, 350 kapşon, 120 kapak ve 40 tapa ele geçirildi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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