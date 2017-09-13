Kayseri'de Sahte Altın Operasyonu

Kayseri'de, kuyumculara sahte altın künye sattıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bakır ve gümüş karışımından oluşan altın görünümlü künyeleri Kahramanmaraş'tan gelerek kuyumculara sattığı ileri sürülen O.T. (28), İ.A. (25) ve M.G. (25) gözaltına alındı.



Zanlıların kullandığı araçtaki aramada, sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 860 lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.