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Kayseri'de sahte alkol operasyonu

Kayseri'de sahte alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yılbaşında piyasaya sürülmesi için hazırlanan çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yılbaşında piyasaya sürülmesi için hazırlanan çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Otogar arkasında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 100 şişe sahte alkol, 60 litre etil alkol, 20 adet TAPDK bandrolü ve alkol yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkollerin yılbaşında piyasaya sürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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