Kayseri'de sağlık turizmi eğitimleri devam ediyor

07.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:20

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında eğitimler verilmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı sonrası başlatılan bilgilendirme eğitimlerine bir yenisi daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Sağlık Turizmi Derneği'nin (ASTUDER) iş birliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle "Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

KAYMEK tesislerinde gerçekleştirilen eğitime, sağlık ve turizm kuruluşları ile üniversitelerden temsilciler katıldı.

Seminerde, kentte sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ile sağlık kuruluşları ve turizmcilerin üstleneceği roller ele alındı.

Kaynak: AA