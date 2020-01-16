Kayseri'de sağlık ekiplerine saldırı
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Kayseri'de sağlık ekiplerine saldırı

Kayseri'de 112 Acil Servis ekipleri, müdahale etmek için gittikleri hastanın saldırısına uğradı.

16.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:58
Kayseri'de sağlık ekiplerine saldırı

'de 112 Acil Servis ekipleri, müdahale etmek için gittikleri hastanın saldırısına uğradı.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişinin kendisine zarar verdiğini ihbar alan 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık ekipleri burada, ilk yardım müdahalesinde bulunmak istedikleri şüphelinin fiziki saldırısına uğradı. Ayrıca, saldırgan taş atarak ambulansın camını kırdı.

Sağlık ekiplerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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