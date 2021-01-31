Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması

31.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:53
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması

KAYSERİ'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ulaşarak Kovid-19 aşılarını uyguluyor.

KAYSERİ'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ulaşarak Kovid-19 aşılarını uyguluyor. Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Ömer Özkibar, "Dün yoğun kar yağışı yaşamıştık. Bazen köyün girişinden evlere yürümemiz gerekebiliyor" dedi.

Kayseri merkez ve 16 ilçede koronavirüs salgınına karşı 75 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılama çalışmaları devam ediyor. Dışarı çıkamayan vatandaşların aşılamaları ise, evlerinde yapılıyor. Yoğun kar yağışının olduğu ilçelerde sağlık ekipleri,  karla kaplı bölgelerde yürüyerek, evlere ulaşıyor. Pınarbaşı ilçesinin kırsal Arslanbeyli mahallesinde de sağlık görevlileri, mahalle içinde araçla ulaşılamayan karla kaplı bölgede bulunan vatandaşların evlerine yürüyerek ulaşıp, Kovid- 19 aşılarını uyguladı. Aşı olan yaşlı vatandaşlar, zorlu kış şartlarında görev yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Ömer Özkibar, "Bu pandemi sürecinde sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın çabalarıyla aşılar elimize ulaştı. Ocak ayının 15'inden buyana aşılama çalışmalarına başladık. Öncelikle biz sağlık çalışanları aşılandık. Ardından ise, 75 yaş üstü evde bakım hastalarımızı aşılıyoruz. Pınarbaşı ilçesi olarak günde ortalama 10 ile 15 arasındaki yaşlılarımızı evlerinde aşılıyoruz" dedi.'AŞILARIMIZI ALARAK, EVLERE GİDİYORUZ'

Aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Özkibar, "Dün itibariyle yoğun kar yağışı yaşamıştık. Başhekimimiz ve Kaymakamımız yolları açtırdı. Onların sayesinde aşı bekleyen hastalarımızın aşılarını yaptık. Aşıda çok şükür herhangi bir yan etki ile karşılaşmadık. Yaşlılarımızın sağlık durumları iyi. Şuanda hedef nüfusumuzun 3'te birini aşıladık. Yüzde 30 oranında aşılamamız var. Bu rakamın daha fazla olması için çalışıyoruz. Yaşlılarımızı arayarak, aşı isteyip istemediklerini soruyoruz. Tabi bazı evlerimize yürüyerek geçmek zorunda kalabiliyoruz. Sağolsun belediyemiz yollarımızı açıyor. Fakat, bazen köyün girişinden evlere yürümemiz gerekebiliyor. Biz de sağlık ekibindeki arkadaşlarımızla aşılarımızı alarak, evlere gidiyoruz" diye konuştu.

Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması
Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart Samsun Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında aşı çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 10:29:01. #1.16#
title