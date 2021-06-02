Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı
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Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de aniden başlayan sağanak yağış etkili olurken, sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Kayseri'de aniden başlayan sağanak yağış etkili olurken, sürücüler göle dönen yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, araçlarından iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Kentte aniden başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Şehrin birçok noktasında yol üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı otomobiller mahsur kaldı. Talas ilçesinde de birçok araç sürücüsü, yağmurun oluşturduğu göletlerde ilerlemekte güçlük çekti. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla kurtarılırken, ekipler ise yola giriş çıkışları yasakladı. - KAYSERİ

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı
Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı - Haberler
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