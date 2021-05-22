Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı

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Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı Kayseri'de sağanak yağışın etkili olmasının ardından caddelerde su baskınları meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı

KAYSERİ - Kayseri'de sağanak yağışın etkili olmasının ardından caddelerde su baskınları meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.

Kayseri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından şehrin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Su baskınları nedeni ile bazı araçlar yolda kalırken, trafikte de kuyruklar oluştu. Ayrıca polis ve itfaiye ekipleri de su basan alt geçitlere giden yolları kapatarak önlem aldı.

'Meteoroloji uyarmıştı'

Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin uyarısında, "Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, dolu riski, ani sel ve su baskını ) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan