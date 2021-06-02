KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

KAYSERİ'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar biriken yağmur sularıyla göle döndü. Bazı sürücüler ise yağmur suları nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sürücülerin araçları iş makineleri ile kurtarıldı. Vatandaşlar da sağanak nedeniyle yolda yürümekte zorlandı.

KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
KAYSERİ'DE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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