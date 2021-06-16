Kayseri'de sağanak etkili oluyor
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Kayseri'de sağanak etkili oluyor

Kayseri'de sağanak etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de zaman zaman etkili olan sağanak geçişleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kayseri'de zaman zaman etkili olan sağanak geçişleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, öğleden sonra yerini yağışa bıraktı.

Aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle kentin bazı noktalarındaki yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.

Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü kentte, yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Kayseri'de sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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