Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kayseri'de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kentte bir süredir devam eden sıcak ve güneşli hava, yerini yağışa bıraktı.

Aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarındaki yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.

Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Sıcaklığın 21 derece ölçüldüğü kentte, yağışların akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan