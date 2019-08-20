20.08.2019 18:52

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, halkı ani su baskınlarına karşı uyardı.

Kaynak: DHA