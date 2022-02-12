Kayseri'de römork hırsızı belediye otobüsü kamerasından tespit edildi - Haberler
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Kayseri'de römork hırsızı belediye otobüsü kamerasından tespit edildi

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de römork hırsızı belediye otobüsü kamerasından tespit edildi

Kayseri'de 50 bin lira değerindeki römorku çalan zanlı, belediye otobüsünün güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Kayseri'de 50 bin lira değerindeki römorku çalan zanlı, belediye otobüsünün güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde bir çiftliğin önünden 50 bin lira değerindeki römorkun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görüntülerden sonuç alamayınca bölgeye giden belediye otobüsünün kamera kayıtlarına da baktı.

Görüntüden kimliği belirlenen F.İ. (33) operasyonla gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, jandarma merkezine götürüldü.

Kayseri'de römork hırsızı belediye otobüsü kamerasından tespit edildi

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

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