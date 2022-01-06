Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu

Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin 100 sikke bulundu
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kent merkezindeki iki eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke, 2 heykel ve 1 tüfek ele geçirildi.

Sikkeleri ve heykelleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alındı.

Müzeye teslim edilecek eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var

 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title