Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 289 sikke bulundu - Haberler
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Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 289 sikke bulundu

Kayseri'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 289 sikke bulundu
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 289 sikke ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 289 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.A'nın üst ve çanta aramasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 289 sikke buldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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