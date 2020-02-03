Kayseri'de Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi
Kayseri'deki operasyonda Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi.
Kayseri'deki operasyonda Roma dönemine ait sütun kaidesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesindeki B.A'ya ait eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer sütun kaidesi bulundu.
Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.