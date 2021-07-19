Kayseri'de refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı
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Kayseri'de refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

Kayseri'de refüje çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de refüje çarpıp devrilen araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de refüje çarpıp devrilen araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.O. yönetimindeki 71 EV 448 plakalı otomobil, Kayseri-Ankara kara yolu girişinde, refüje çarpıp devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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