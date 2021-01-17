Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu
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Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu

17.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:05
Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, tren rayları üzerinde erkek cesedi bulundu.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, tren rayları üzerinde erkek cesedi bulundu. İncelemede, tren çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin Osman Uluağaç (37) olduğu belirlendi.

İncesu Saraycık mahallesinde yaşayan bir kişi, sabah saatlerinde işe giderken tren rayları üzerinde parçalanmış erkek cesedi görerek, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, tren çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin aynı mahallede yaşayan Osman Uluağaç olduğu belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu
Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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