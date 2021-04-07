Kayseri'de Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Kayseri'de Ramazan Pidesinin fiyatları belli oldu.

Kayseri'de Ramazan Pidesinin fiyatları belli oldu.

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Kayseri'de fırıncıların talebi doğrultusunda Fırıncılar Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne teklif edilen fiyatlar kabul edildi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kabul edilen Ramazan Pidesi fiyatları şu şekilde:

Sade Ramazan Pidesi 360 gr. 3 TL

Susamlı Ramazan Pidesi 360 gr. 4 TL

Yumurtalı ve Susamlı Ramazan 360 gr. 5 TL - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı