Kayseri'de PTT önünde uzun kuyruk
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Kayseri'de PTT önünde uzun kuyruk

Kayseri'de PTT önünde uzun kuyrukKAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi çok sayıda kişi işlem yaptırmak için geldikleri PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

22.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:26
Kayseri'de PTT önünde uzun kuyruk

Kayseri'de PTT önünde uzun kuyruk

KAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi çok sayıda kişi işlem yaptırmak için geldikleri PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, vatandaşları sosyal mesafe uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kararnameyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 şehirden biri olan Kayseri'de, yasak öncesi hareketlilik yaşandı. Çok sayıda vatandaş alışveriş için marketlere akın ederken, bazı vatandaşlar ise işlem yaptırmak için Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki PTT şubesine geldi. Uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Polis ise, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Kayseri'de PTT önünde uzun kuyruk

Kaynak: DHA

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