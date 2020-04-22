Kayseri'de PTT önünde uzun kuyruk KAYSERİ'de, 4 günük sokağa çıkma yasağı öncesi çok sayıda kişi işlem yaptırmak için geldikleri PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

KAYSERİ'de, 4 günük sokağa çıkma yasağı öncesi çok sayıda kişi işlem yaptırmak için geldikleri PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, vatandaşları sosyal mesafe uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kararnameyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 şehirden biri olan Kayseri'de, yasak öncesi hareketlilik yaşandı. Çok sayıda vatandaş alışveriş için marketlere akın ederken, bazı vatandaşlar ise işlem yaptırmak için Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki PTT şubesine geldi. Uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Polis ise, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA