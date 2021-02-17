Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
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Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi

17.02.2021 17:48 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:53
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde etkili olan kar sonrası vatandaşlar sokağa çıktı. Hem yetişkinler, hem de çocuklar poşet, tepsi, naylon, leğen, tahta ve kızaklarla kayarak eğlendi. Kayak sırasında onlarca kişi kendisini yokuş aşağı bırakarak karın keyfini yaşadı. Fırın tepsisi ile kayan Ener Gündüz, "Pandemi nedeniyle evde çok sıkıldık. Erciyes'e de gidemeyince mutfaktan tepsiyi alıp kaydım. Çok eğlenceli ve keyifli" dedi.  

Kayak keyfi yaşayan Mustafa İpek ise, "Okulların kapalı olması nedeniyle karın keyfini tepsi ile kayarak yaşıyorum. Bazen poşetle bazen de tahta kızak ile kayıyorum" diye konuştu.

- Kayseri
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi
Kayseri'de poşet, leğen ve tahta ile kayak keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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