Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

21.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:24

Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

H.A.İ. yönetimindeki 06 AV 7159 plakalı araç, Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymadı.

Otomobil, kovalamaca sonucu 15 Temmuz Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye "dur" ihtarına uymadığı için ceza kesen polis, aynı zamanda sürücü ile araçta bulunan 2 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tuttu.

Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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