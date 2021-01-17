Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı
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Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı

17.01.2021 22:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:16
Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si kovalamaca sonucu yakalandı.

Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda 51 KV 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Şüpheliler, kovalamaca sonucu Osman Kavuncu Bulvarı Onur Sokak'ta araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Araçta bulunan Yusuf K. ile Osman Y. yakalanırken kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ise kaçtı.

Yusuf K. ile Osman Y'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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