Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
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Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

09.01.2021 02:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 03:05

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde F.T. yönetimindeki 81 EA 511 plakalı otomobildekiler, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Şüpheliler, kovalamaca sonucu Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi'nde araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Sürücü ile araçtaki H.T. ve U.C, bir binanın bahçesinde yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilen şüphelilerin attığı belirlenen tabanca parkta bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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