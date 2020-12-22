Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

22.12.2020 00:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:32
Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 38 TE 344 plakalı araç sürücüsünü kovalamaya başladı.

Kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Yakut Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında yakalandı.

Aracı kendisinin sürmediğini iddia eden O.K'nin (16), ekiplerin apartmanın güvenlik kameralarını incelemesi sonucu gerçeği söylemediği tespit edildi.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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