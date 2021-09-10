Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi - Haberler
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Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Sağlık

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi Maske takmayan vatandaşlar tek tek uyarıldı Kayseri'de polis ekipleri tarafından drone destekli düzenlenen korona virüs denetiminde maske kuralına uymayan vatandaşlar uyarıldı.

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Maske takmayan vatandaşlar tek tek uyarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından drone destekli düzenlenen korona virüs denetiminde maske kuralına uymayan vatandaşlar uyarıldı.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs haritasında vaka sayısında en çok artış gösteren iller arasında yer alan Kayseri'de, korona virüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı önleyici ekipler tarafından da kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yapıldı. Drone destekli yapılan denetimde, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlar, tek tek uyarılarak maske takmaları sağlandı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de yapılacağı bildirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi

Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de polis ekiplerinden 'drone' destekli korona virüs denetimi - Haberler
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