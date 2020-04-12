Kayseri'de polisten 10 yaşına giren Emir Kağan'a doğum günü sürprizi Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 yaşına giren bir çocuğa polis ekipleri pasta götürerek doğum günü sürprizi yaptı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 yaşına giren bir çocuğa polis ekipleri pasta götürerek doğum günü sürprizi yaptı.

Mustafa Kayur'un 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak oğlu Emir Kağan Kayur'un doğum günü olduğunu ve pasta istediğini bildirdi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bundan haberdar olunca harekete geçti.

Polis, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde oturan Kayur ailesinin evinin kapısına getirdiği pastanın mumlarını da yakarak Emir Kağan'a doğum günü sürprizi yaptı. Polis ağabeylerinin sürprizine şaşıran Emir Kağan, mumları üfleyerek teşekkür etti.

Ekipler, 10 yaşına giren Emir Kağan'a mutlu yıllar diledi.

Kayur ailesi, ilgilerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA