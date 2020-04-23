Kayseri'de polisler 23 Nisan konvoyu oluşturdu
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23 Nisan, Kayseri, Güncel, Haber

Kayseri'de polisler 23 Nisan konvoyu oluşturdu

Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polisler, özel olarak hazırlanan resmi araçlarla yapılan konvoyla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı.

23.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:36
Kayseri'de polisler 23 Nisan konvoyu oluşturdu

Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polisler, özel olarak hazırlanan resmi araçlarla yapılan konvoyla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar için özel olarak hazırlanan 4 resmi araç ve 2 motosikletle kentin farklı noktalarında müzik ve sirenler eşliğinde tur attı.

Polisler, balkonlara ve pencerelere çıkan çocukların bayramını şarkılar eşliğinde megafonlardan seslenerek kutladı.

Çocuklar ve aileleri de polislere alkışla karşılık verdi.

Kaynak: AA

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