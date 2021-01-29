Son Dakika | Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika | Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı

29.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:27

Son dakika haberleri... Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca araçlarını bırakıp kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Kayseri'de kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca araçlarını bırakıp kaçan 2 şüpheli aranıyor.

Kent merkezinde seyir halindeki 50 ABD 047 plakalı otomobildekiler, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca Kocasinan Bulvarı Mimarsinan Kavşağı'nda otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı.

Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika | Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı
Son Dakika | Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı
Son Dakika | Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı
Son Dakika | Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu
Magazin Özcan Deniz Seren Serengil Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kullandıkları aracı bırakıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:27:51. #1.15#
title