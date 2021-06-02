Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Selçuklu Mahallesi'nde seyreden 38 FA 024 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Tacettin Veli Mahallesi Matara Çeşmesi Caddesi'nde durduruldu. Burada, sürücü M.Y. (23) gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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