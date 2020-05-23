Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandı
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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandıKAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle polis kontrol noktasından geçerken 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Samet I., polis ekiplerince 10 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.

23.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:03

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandı

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle polis kontrol noktasından geçerken 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Samet I., polis ekiplerince 10 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı. Silahlı olduğu belirlenen Samet I., iddiaya göre polisin kendini korumak için yere doğru ateş açması sonucu seken kurşunla yaralandı. Samet I.'nın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti'nden arandığı ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'ndeki Erciyes Sokak'ta meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Samet I. (27), 38 YL 047 plakalı otomobiliyle hareket halindeyken öğle saatlerinde polis ekiplerinin uygulama noktasındaki 'dur' ihtarına uymadı. Polis denetimlerini sürdürürken, akşam saatlerinde Samet I. yeniden otomobiliyle kontrol noktasından geçti. Bunun üzerine polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Samet I., ihtara uymayıp yine kamaya başladı. Polis ekipleri de Samet I.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan 10 dakikalık kovalamacanın ardından otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Samet I.'nın silahlı olduğunu gören polis ekipleri kendilerini korumak için, iddiaya göre yere ateş etti. Bu sırada yerden seken kurşun, Samet I.'nın kalçasına isabet etti. Yaralanan Samet I. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Samet I., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Bu sırada otomobildeki kadın da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Samet I.'nın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından arandığı öğrenildi.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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