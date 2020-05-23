Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandı

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle polis kontrol noktasından geçerken 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Samet I., polis ekiplerince 10 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandı
23.05.2020 23:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:52

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle polis kontrol noktasından geçerken 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Samet I., polis ekiplerince 10 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı. Silahlı olduğu belirlenen Samet I., iddiaya göre polisin kendini korumak için yere doğru ateş açması sonucu seken kurşunla yaralandı. Samet I.'nın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti'nden arandığı ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'ndeki Erciyes Sokak'ta meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde Samet I. (27), 38 YL 047 plakalı otomobiliyle hareket halindeyken öğle saatlerinde polis ekiplerinin uygulama noktasındaki 'dur' ihtarına uymadı. Polis denetimlerini sürdürürken, akşam saatlerinde Samet I. yeniden otomobiliyle kontrol noktasından geçti. Bunun üzerine polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Samet I., ihtara uymayıp yine kamaya başladı. Polis ekipleri de Samet I.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan 10 dakikalık kovalamacanın ardından otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Samet I.'nın silahlı olduğunu gören polis ekipleri kendilerini korumak için, iddiaya göre yere ateş etti. Bu sırada yerden seken kurşun, Samet I.'nın kalçasına isabet etti. Yaralanan Samet I. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.  Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Samet I., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Bu sırada otomobildeki kadın da polis ekiplerince gözaltına alındı.Yapılan incelemede Samet I.'nın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından arandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Hümümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hümümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Haber
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Haber
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Eren Yıldırım Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş İlhan Cavcav Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Haziran Ak Parti
Şu an buradasınız: Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı şüpheli, seken kurşunla yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 23:52:01. #1.15#
title