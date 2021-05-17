Son dakika haber... Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile araçtaki 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile araçtaki 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Melikgazi ilçesindeki TOKİ kavşağında uygulama yapan ekipler, 59 SF 423 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan M.Ç'nin (32) kullandığı otomobil, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 4. Sokak üzerinde durduruldu.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Otomobildeki 3 kişi hakkında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.

Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika haber... Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Adem Büyük Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 03:43:03. #1.16#

title